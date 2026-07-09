Ερντογάν για το casus belli: Σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι αυτό

Αναφορά στην Ελλάδα, αλλά και την ελληνοτουρκική διαφορά, έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.



Απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού ότι το casus belli είναι «ιστορική ανορθογραφία», ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο:



«Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Γι’ αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά».



«Ρωτήσαμε ποτέ τον κ. Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα: "Γιατί τα αγοράσατε αυτά;"», αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων.

Turkish President Erdogan on Greece & casus belli:







The vast majority of my nation doesn't even know what casus belli issue is about. If you ask them what it is, they wouldn't know.







So I don't think we need to preoccupy our nation with these things.







And we are already telling… pic.twitter.com/6x8owkmkaf — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026









Πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας».



Σε άλλο σημείο ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε ότι οι αντιρρήσεις της Ελλάδας και του Ισραήλ για την απόκτηση F-35 από την Τουρκία «δεν έχουν θέση στον κόσμο μου».



Ο Νετανιάχου είναι γνωστό σε τι νερά κινείται, ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει τις δηλώσεις του, σχολίασε ακόμη ο Ταγίπ Ερντογάν.

Turkish President Erdogan on Greece:







I also share the same view as Mitsotakis on resolving Aegean Sea issues in particular.







Hopefully, first our foreign ministers, and then if needed we will also sit at the table and discuss this matter.







But let me say this clearly and openly… pic.twitter.com/t3py9nRVAu — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα πρωθυπουργού για το Αιγαίο. «Και εγώ μοιράζομαι την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω, πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών» υποστήριξε.



Σημειώνεται ότι νωρίτερα την Τετάρτη, σε δηλώσεις του στο τουρκικό A Haber, o Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

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