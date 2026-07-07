Τι συμβαίνει όταν αναμειγνύεις καφεΐνη με αλκοόλ

Δείτε πώς ο συνδυασμός καφεΐνης και αλκοόλ επηρεάζει τον οργανισμό σας και γιατί δεν πρέπει να βασίζεσαι στην καφεΐνη για να ξεμεθύσετε.







Η κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης αποτελεί μέρος της καθημερινότητας για πολλούς ανθρώπους, είτε μέσα από κοινωνικές εξόδους, είτε μέσα από δημοφιλή ροφήματα και cocktails που συνδυάζουν και τα δύο. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα ποτά που κυκλοφορούν στην αγορά ή καταναλώνονται σε κοινωνικές περιστάσεις περιλαμβάνουν τον συνδυασμό καφεΐνης και αλκοόλ, δημιουργώντας μια εντύπωση «ενέργειας» παράλληλα με τη χαλάρωση που προσφέρει το αλκοόλ.

Ωστόσο, πρόκειται για δύο ουσίες με εντελώς διαφορετική δράση στον οργανισμό. Η καφεΐνη δρα ως διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος, αυξάνοντας την εγρήγορση και μειώνοντας το αίσθημα κόπωσης, ενώ το αλκοόλ λειτουργεί ως κατασταλτικό, επιβραδύνοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου και επηρεάζοντας την κρίση, τον συντονισμό και τη συμπεριφορά.







Αυτός ο «διπλός» μηχανισμός δράσης έχει οδηγήσει σε έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον σχετικά με το πώς η καφεΐνη επηρεάζει την αντίληψη της μέθης, αλλά και κατά πόσο μπορεί να καλύψει ή να τροποποιήσει τα συμπτώματά της. Παράλληλα, εγείρονται σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια του συνδυασμού αυτών των ουσιών, ειδικά όταν καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες ή σε μορφές όπως ενεργειακά ποτά με αλκοόλ. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν η καφεΐνη και το αλκοόλ στον οργανισμό, ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι αυτού του συνδυασμού και γιατί η αίσθηση «εγρήγορσης» δεν σημαίνει απαραίτητα και νηφαλιότητα.







Καφεΐνη



Η καφεΐνη είναι διεγερτική ουσία που μπλοκάρει την αδενοσίνη, μια ουσία που σχετίζεται με την κόπωση. Έτσι αυξάνει την εγρήγορση και μειώνει την αίσθηση υπνηλίας . Μπορεί επίσης να αυξήσει προσωρινά τους παλμούς και την αρτηριακή πίεση.







Αλκοόλ



Το αλκοόλ δρα κατασταλτικά στον εγκέφαλο. Επιβραδύνει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και επηρεάζει τη σκέψη, τη μνήμη, τον συντονισμό και την κρίση.







Τι συμβαίνει όταν συνδυάζονται



Η καφεΐνη δεν αλλάζει τον τρόπο που μεταβολίζεται το αλκοόλ ούτε μειώνει την ποσότητα αλκοόλ στο αίμα. Αυτό που κάνει είναι να μειώνει κυρίως την υπνηλία. Έτσι, το άτομο μπορεί να νιώθει πιο “σε εγρήγορση”, ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθεί να έχει επηρεασμένες αντιδράσεις και κρίση.







Επίδραση στη συμπεριφορά



Αν και η καφεΐνη μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει λιγότερο κουρασμένος, δεν διορθώνει τις επιδράσεις του αλκοόλ στον εγκέφαλο. Αυτό σημαίνει ότι:

Η αντίδραση παραμένει πιο αργή



Η κρίση είναι μειωμένη



Ο συντονισμός δεν είναι φυσιολογικός



Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτίμηση της μέθης και σε πιο ριψοκίνδυνες επιλογές, όπως μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ.

Επιδράσεις στο σώμα



Ο συνδυασμός καφεΐνης και αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει και το καρδιαγγειακό σύστημα. Παρατηρούνται αυξήσεις σε καρδιακούς παλμούς και αρτηριακή πίεση. Επίσης, επειδή και οι δύο ουσίες επηρεάζουν τα υγρά του σώματος, μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα αφυδάτωσης.







Σημαντικό σημείο: Δεν “ξεμεθάει” ο καφές



Η καφεΐνη δεν βοηθά το σώμα να αποβάλει πιο γρήγορα το αλκοόλ. Το ήπαρ χρειάζεται χρόνο για να μεταβολίσει την αιθανόλη, ανεξάρτητα από το αν κάποιος πίνει καφέ ή ενεργειακά ποτά. Η αίσθηση ότι κάποιος “συνέρχεται” είναι κυρίως αποτέλεσμα μείωσης της υπνηλίας, όχι πραγματικής μείωσης της μέθης.

Εν κατακλείδι η καφεΐνη δεν αναιρεί τις επιδράσεις του αλκοόλ στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό που αλλάζει είναι κυρίως το πώς νιώθει το άτομο, όχι το πώς λειτουργεί πραγματικά. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στην αίσθηση και στην πραγματικότητα είναι το βασικό σημείο προσοχής, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτίμηση της κατάστασης και αυξημένο συμπεριφορικό κίνδυνο.

Πηγή: jenny.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουγκοπέτρος: Επιστρέφει ξανά στις πίστες σχεδόν 1,5 χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του



