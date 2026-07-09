Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Κατέληξε 90χρονη κατά την εκκένωση

Μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της κλινικής.

Όπως αναφέρει το πρώτο Θέμα, οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.



Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής.



Ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν σε διπλανό δωμάτιο από αυτό όπου ξεκίνησε η φωτιά, περιγράφει στο protothema.gr, τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά τις πρώτες φλόγες.



Όπως λέει, οι ασθενείς άκουσαν μια νοσηλεύτρια να φωνάζει «φωτιά» και στη συνέχεια πήραν τους ορούς στα χέρια και έτρεχαν στο διάδρομο ο οποίος είχε καλυφθεί από πυκνό καπνό.



«Γύρω στις 5 το ξημέρωμα ξεκίνησε η φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει "φωτιά". Αυτό συνέβη στη Α Παθολογική, στο δωμάτιο 10. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει παρά πολλούς καπνούς όλος ο όροφος. Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μια ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει. Μόνοι μας βγήκαμε, δεν μας βοήθησε κάνεις, μόνο η νοσηλεύτρια που φώναζε 'φωτιά'. Κάποιοι δεν είχαν ξυπνήσει καν γιατί ήταν 5 το ξημέρωμα», περιγράφει η ασθενής.







«Ευτυχώς ξέραμε τη διαδρομή και έτσι μπορέσαμε να βρούμε από το κτίριο γιατί ο διάδρομος ήταν γεμάτος καπνό». καταλήγει









Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του 1ου ορόφου όσο και των υπερκείμενων ορόφων.



Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.



Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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