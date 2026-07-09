ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους με μισθό 1.000 και 1.250 ευρώ

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Στον «αέρα» θα βγει άμεσα το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του enikonomia.gr, την Παρασκευή, 10 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα και σε αυτό θα μπορούν να λάβουν μέρος και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, των οποίων η σύμβαση εργασίας έληξε στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκε.

Μάλιστα, η πρόσληψη των ωφελουμένων θα γίνει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών αλλά θα δίνεται και η δυνατότητα παράτασης για ακόμη 1 έτος.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές θα είναι στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

Οι ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους όσο και κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης,

Να είναι ηλικίας 25 – 54 ετών,

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ),

Να είναι Έλληνες πολίτες. Γίνονται επίσης δεκτοί πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996, Α’ 175), Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους .

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

Για τους άντρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται για:

Α. την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Β. την Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Η επιλογή των υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει τα εξής κριτήρια. Ειδικότερα:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 18,

Αριθμός ανήλικων τέκνων: 5 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, και έως 5 τέκνα,

Αριθμός τέκνων ΑμεΑ: γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, για κάθε τέκνο ΑμεΑ. Σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου ΑμεΑ, τα μόρια της παρούσας περίπτωσης προστίθενται σε αυτά της περίπτωσης δεύτερης περίπτωσης ( Αριθμός ανήλικων τέκνων). Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που συνδέονται με την ιδιότητα ΑμεΑ απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.

Επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών: 20 μόρια. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου. Για την πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης μισθωτής ή και μη μισθωτής απασχόλησης άνω των 12 μηνών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημόσιου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

Πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης: 15 μόρια. Μοριοδοτείται μόνο 1 πρόγραμμα κατάρτισης.

Μεταπτυχιακός Τίτλος ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου: 30 μόρια.