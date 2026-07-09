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ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο (βίντεο)

Η φωτιά στον Ασπρόπυργο
clock 13:19 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, είδε το φως της δημοσιότητας και προκαλεί σοκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το εργοστάσιο έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη, στην οποία οφείλονται και οι σοβαροί τραυματισμοί των εργαζόμενων και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Έντεκα τραυματίες

Από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής 11 άτομα σε νοσοκομεία της Αττικής. Συγκεκριμένα, έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχουν διασωληνωθεί.

Τρεις νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένα πήρε εξιτήριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο «Αττικόν» Νοσοκομείο, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται στο ΚΑΤ και άλλα τέσσερα, που προσήλθαν μόνα τους, με αναπνευστικά προβλήματα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Εξαιτίας της καύσης των υλικών, οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα ένας πυκνός, μαύρος καπνός να είναι ορατός από χιλιόμετρα σε πολλές περιοχές της Αττικής.

(Φωτογραφία: EUROKINISSI)

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