Κρήτη: Όπλα και κάνναβη στο σπίτι του 50χρονου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου και αποθηκευτικούς χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κυνηγετικό όπλο χωρίς να τηρούνται οι οροί ασφαλούς φύλαξης,

-1- φλόμπερ,

-1- πιστόλι κρότου,

-1- ανιχνευτής μετάλλων

Image

-11,8- γραμμάρια κάνναβης

-1- δενδρύλλιο κάνναβης

ζυγαριά ακριβείας,

σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Εφιάλτης για 25χρονη στα χέρια του συντρόφου της

Κρήτη: Από αμέλεια πολίτη η μεγάλη πυρκαγιά στα Μπραμιανά

Ηράκλειο: Έργο εκατομμυρίων χωρίς λειτουργία - Η μονάδα βιοαποβλήτων περιμένει λύση