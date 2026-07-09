Κρήτη: Όπλα και κάνναβη στο σπίτι του 50χρονου

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας.
Συγκεκριμένα το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου και αποθηκευτικούς χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-1- κυνηγετικό όπλο χωρίς να τηρούνται οι οροί ασφαλούς φύλαξης,
-1- φλόμπερ,
-1- πιστόλι κρότου,
-1- ανιχνευτής μετάλλων
-11,8- γραμμάρια κάνναβης
-1- δενδρύλλιο κάνναβης
ζυγαριά ακριβείας,
σπόροι κάνναβης
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.
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