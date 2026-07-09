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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Όπλα και κάνναβη στο σπίτι του 50χρονου

περιπολικό
clock 11:20 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας.

Συγκεκριμένα το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου και αποθηκευτικούς χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κυνηγετικό όπλο χωρίς να τηρούνται οι οροί ασφαλούς φύλαξης,

-1- φλόμπερ,

-1- πιστόλι κρότου, 

-1- ανιχνευτής μετάλλων

Χ

-11,8-  γραμμάρια κάνναβης

-1- δενδρύλλιο κάνναβης

ζυγαριά ακριβείας,

σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

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