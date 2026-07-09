Στο Ηράκλειο ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύσκεψη εκπροσώπων φορέων θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Καρούζος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με αφορμή την παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού και σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματικότητα, την τοπική οικονομία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά.

Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις και τις θέσεις τους για θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου.

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