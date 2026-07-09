Βουλή-Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος: Ασυμβίβαστο υπουργικού και βουλευτικού αξιώματος

Το ασυμβίβαστο του αξιώματος του υπουργού προς άλλα έργα και ιδιότητες, η δυνατότητα διορισμού αντιπροέδρων του υπουργικού συμβουλίου και αν δεν είναι υπουργοί και η θεσμοθέτηση μηχανισμού ετήσιου προγραμματισμού του κυβερνητικού έργου, είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει να περιληφθούν στις αναθεωρητέες διατάξεις:

Άρθρο 81 παρ. 2

-Δυνατότητα επανακαθορισμού με νόμο που ψηφίζεται με αυξημένη πλειοψηφία των ασυμβιβάστων του αξιώματος του Υπουργού και του Υφυπουργού προς άλλα έργα ή ιδιότητες.

-Δυνατότητα διορισμού Αντιπροέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου και μη υπουργών.

Άρθρο 82

-Ετήσια έγκριση Ενιαίου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του επόμενου έτους, το οποίο δημοσιοποιείται και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Το ασυμβίβαστο του υπουργικού προς το βουλευτικό αξίωμα (σ.σ. με αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας), όταν τέθηκε στη δημόσια συζήτηση, προσέκρουσε στις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης, στις επιφυλάξεις συνταγματολόγων αλλά και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.

Σε προηγούμενη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, όταν αξιολογήθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ασυμβίβαστα προς την βουλευτική ιδιότητα, ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης διασαφήνισε ότι το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή «ήταν μια πρόκληση για συζήτηση που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό. Δεν ήταν μια πρόταση», γιατί της «πρόκλησης για συζήτηση», ακολούθησε η διαβούλευση. «Και μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, ως προς αυτό το θέμα», έχει αναγνωρίσει ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και έχει επισημάνει, ως προς την ελεύθερη βούληση των βουλευτών να αξιολογήσουν: «Θα το συζητήσουμε, θα τοποθετηθούμε με παρρησία, γιατί αυτό που μας έχει πει εμάς ο επικεφαλής της πλειοψηφίας είναι ότι στο Σύνταγμα ψηφίζουμε κατά συνείδηση, όχι με κομματική γραμμή. Οπότε τότε θα ακούσετε τις διαφορετικές εκδοχές και πιθανώς σε κάποιες να συμφωνήσουμε».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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