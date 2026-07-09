ΠΕΜ.09 Ιου 2026 15:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Καλημέρης, Λιάγκας, Αντωνά: Δείτε πού βρέθηκαν στην Κρήτη!

λιαγκας
clock 18:00 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνουν η Ελπίδα Ιακωβίδου, με τον Τζώνη Καλημέρη, έχοντας αυτή τη φορά για παρέα τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά.

Τα δυο ζευγάρια βρέθηκαν στην Ελούντα. Έτσι  επέλεξανγνωστό εστιατόριο στον Άγιο Νικόλαο για το δείπνο τους. Μετά το γεύμα τους, πόζαραν όλοι μαζί χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, στο πρώτο κοινό στιγμιότυπο των ζευγαριών από τις διακοπές τους.

λιαγκας

Διαβάστε επίσης 

Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: Ακρίδα διέκοψε την παράστασή τους

Η Αλεξάνδρα Νίκα φωτογραφίζεται με την ενός μηνός κόρη της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Λιάγκας Τζώνη Καλημέρης Κρητη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis