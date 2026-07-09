Καλημέρης, Λιάγκας, Αντωνά: Δείτε πού βρέθηκαν στην Κρήτη!

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνουν η Ελπίδα Ιακωβίδου, με τον Τζώνη Καλημέρη, έχοντας αυτή τη φορά για παρέα τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά.

Τα δυο ζευγάρια βρέθηκαν στην Ελούντα. Έτσι επέλεξανγνωστό εστιατόριο στον Άγιο Νικόλαο για το δείπνο τους. Μετά το γεύμα τους, πόζαραν όλοι μαζί χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, στο πρώτο κοινό στιγμιότυπο των ζευγαριών από τις διακοπές τους.

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