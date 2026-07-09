Ηράκλειο: Νέα έξωση σε νηπιαγωγείο κλιμακώνει το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης!

Εκρηκτικό είναι το πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου το ένα μετά το άλλο τα νηπιαγωγεία χάνουν τη στέγη τους λόγω των αγωγών έξωσης που καταθέτουν οι ιδιοκτήτες τους.

Μια νέα έξωση που αφορά στο 50ο νηπιαγωγείο στη Χρυσοπηγή είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για γονείς και εκπαιδευτικούς που βλέπουν τα παιδιά τους να χάνουν τη σχολική στέγη τους. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έξωση που καταγράφεται μέσα στην τρέχουσα χρονιά και το χειρότερο από όλα είναι ότι εκκρεμούν αντίστοιχες αποφάσεις για άλλα πέντε σχολεία.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα σχεδόν 40 νηπιαγωγεία που λειτουργούν στο Δήμο Ηρακλείου , πάνω από τα μισά, στεγάζονται για δεκαετίες σε ισόγεια, σε υπόγεια, καταστήματα, σε παλιές μονοκατοικίες, σε απλά δωμάτια, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει ο Δήμος, που όμως από την πλευρά του δεν έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων.

Το κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης συνολικότερα αλλά και εστιασμένα στα νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε ενοικιασμένες αίθουσες των ενοικιαζόμενων αποδεικνύεται ωρολογιακή βόμβα και κυριολεκτικά δεν υπάρχει χρόνος για άλλη αναμονή.

Οι αλλεπάλληλες εξώσεις σχολείων αναδεικνύουν το γεγονός ότι είναι κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας θέμα να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες με κατεπείγουσες διαδικασίες, με κρατική χρηματοδότηση για να ανατεθούν μελέτες με στόχο την ανέγερση νέων νηπιαγωγείων και σχολικών κτηρίων όλων των βαθμίδων.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι πιέσεις είναι μεγαλύτερες στο κέντρο και στην περιοχή Μασταμπά-Μεσαμπελιών, όπου γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις που εκκρεμούν, να απαλλοτριωθούν και να χαρακτηριστούν νέα οικόπεδα ειδικά σε περιοχές που το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι ιδιαίτερα οξυμένο.

Ολόκληρη η σχολική κοινότητα διεκδικεί σύγχρονα, κατάλληλα, στελεχωμένα και αξιοπρεπή νηπιαγωγεία και σχολικά κτήρια, τονίζοντας ότι οι χώροι στους οποίους σήμερα στεγάζονται τα σχολεία είναι άθλιες και ακατάλληλες υποδομές.

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