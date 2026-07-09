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Δήμος Πλατανιά: Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Μνημείο Εκτελεσθέντων στην παραλία του Ταυρωνίτη

μνημείο ταυρωνίτη
clock 14:29 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στο Μνημείο Εκτελεσθέντων στην παραλία Ταυρωνίτη, η τιμητική εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσθέντες της περιοχής Ταυρωνίτη και Καμισιανών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Ταυρωνίτη, τη Δημοτική Κοινότητα Καμισιανών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμισιανών- Ραπανιανών «Η Θαλαία», στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά για τον εορτασμό της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης.

μνημείο ταυρωνίτη

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και στην υποχρέωση όλων να τιμούν τη θυσία των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Χανίων κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης κι ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μανόλης Φραγκάκης. Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Πλατανιά, ο επικεφαλής της ελλάσονος αντιπολίτευσης στο Δ.Σ Πλατανιά, Πρόεδροι Κοινοτήτων και Πολιτιστικών Συλλόγων, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, φορέων και αρχών , απόγονοι των εκτελεσθέντων και κάτοικοι της  ευρύτερης περιοχής. 

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης εκφώνησε η φιλόλογος κ. Μαρία Μαρολαχάκη, η οποία αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα της Μάχης της Κρήτης στην περιοχή , αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη Ριζίτικη Παρέα της Καλλιθέας,  μέλη της οποίας απέδωσαν ριζίτικο τραγούδι. 

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