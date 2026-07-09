Ηράκλειο: Ψίχουλα δίνει το υπουργείο Παιδείας για τη σχολική στέγη

Σε οικονομική αφαίμαξη οδηγεί το υπουργείο Παιδείας το Δήμο Ηρακλείου αφού δεν του διασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη κονδύλια για να μπορεί να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης.

Χθες ανακοινώθηκε ότι θα διατεθεί το ποσό των 700.000 ευρώ, για τη βελτίωση των σχολικών του υποδομών, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου.

Το ποσό αυτό, το οποίο προέρχεται από τους «Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων» και αφορά στην ετήσια τακτική οικονομική ενίσχυση του Δήμου. Ωστόσο τα χρήματα αυτά δε φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη αφού το ποσό που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες της συντήρησης της σχολικής στέγης ξεπερνά το 1,5 εκ ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Δήμος καλείται να συντηρήσει συνολικά 210 μικρές και μεγάλες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν κατασκευαστεί πριν από 30- 40 χρόνια γεγονός που δείχνει ότι τα κτήρια αυτά για να είναι λειτουργικά θα πρέπει να δαπανηθούν χρήματα. Έτσι ο Δήμος Ηρακλείου καλείται να διαθέσει από το δημοτικό ταμείο τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συντηρηθούν τα σχολεία.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης τονίζει ότι αποτελεί αίτημα του Δήμου Ηρακλείου η αναθεώρηση των χρημάτων που διατίθενται γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν τις πραγματικές αλλαγές στην αύξηση του κόστους υλικών και εργασίας των τελευταίων χρόνων. Ο ίδιος τονίζει ότι φέτος θα ενισχυθεί το παραπάνω ποσό από άλλα κονδύλια ώστε να ανταπεξέλθει ο Δήμος κατά το δυνατόν σε σχέση με τη στοιχειώδη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Επιπλέον ο Δήμος θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συντήρησης Μαριέττα Γιαννάκου το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον σε 20 σχολικές μονάδες κατ ́έτος» και θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για το Ηράκλειο το οποίο διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολικών συγκροτημάτων.

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