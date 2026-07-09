Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης

Η φροντίδα της στοματικής υγείας και η πρόληψη έφτασαν μέχρι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, με την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης να επισκέπτεται την ακριτική Γαύδο από τις 2 έως και τις 5 Ιουλίου, προσφέροντας υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας στους κατοίκους του νησιού.



Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αγωγής και Πρόληψης για τη Στοματική Υγιεινή της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης.

Βασικός στόχος είναι η πρόληψη και η έγκυρη ενημέρωση για τη στοματική υγεία να φτάνουν σε κάθε πολίτη, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννης Σμπώκος και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη πραγματοποίησαν οδοντιατρικές πράξεις και παρείχαν εξατομικευμένες συμβουλές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης υπογράμμισε την αταλάντευτη στόχευση της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση. «Η δράση της Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας στη Γαύδο αναδεικνύει τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να λαμβάνει πρωτοβουλίες που φτάνουν σε κάθε γωνιά του νησιού, δίνοντας προτεραιότητα στις απομακρυσμένες περιοχές. Ευχαριστούμε θερμά τους οδοντιάτρους Γιάννη Σμπώκο και Ευγενία Κτιστάκη για την προσφορά τους».



Η ανταπόκριση των κατοίκων της Γαύδου υπήρξε εντυπωσιακή. Δεκάδες πολίτες όλων των ηλικιών επισκέφθηκαν την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα για προληπτικό έλεγχο και φροντίδα.

Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννης Σμπώκος επεσήμανε πως «κάθε φορά που η Μονάδα φτάνει σε έναν απομακρυσμένο τόπο, επιβεβαιώνεται η αξία της ισότιμης πρόσβασης. Στη Γαύδο συναντήσαμε ανθρώπους που μας υποδέχθηκαν με πραγματική χαρά και εμπιστοσύνη. Η θερμή ανταπόκρισή τους δείχνει πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δράσεις για τις ακριτικές κοινωνίες και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια».



Με αφορμή την επιτυχημένη δράση της Περιφέρειας Κρήτης, η Δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργο Πιτσούλη για την υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας πως «οι οδοντίατροι προσέφεραν με επαγγελματισμό, φροντίδα και ανθρωπιά πολύτιμες υπηρεσίες πρόληψης στους κατοίκους. Για τη Γαύδο, ένα μικρό και απομακρυσμένο νησί, τέτοιες δράσεις είναι απαραίτητες. Η στήριξη των ακριτών αποτελεί ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης φροντίδας για τη ζωή στα μικρά νησιά. Χρειάζεται σταθερή παρουσία και διαρκής μέριμνα ώστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια».

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