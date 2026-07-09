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ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κίνα: Δραπέτευσαν 800 φίδια από φάρμα λόγω πλημμυρών – Ανάμεσά τους και φονικές κόμπρες! (βιντεο)

φίδι
clock 17:50 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Περίπου 800 φίδια δραπέτευσαν από φάρμα στην περιφέρεια Γκουανγκσί της νότιας Κίνας, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, ανάμεσα στα ερπετά συγκαταλέγονται και δηλητηριώδεις κόμπρες. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τα φίδια να κολυμπούν στα νερά με τους κατοίκους να έχουν θορυβηθεί.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, κάτοικοι φέρεται να δέχθηκαν δαγκώματα από τα ερπετά, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη αποσταλεί ομάδες διάσωσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούν κυρίως αλιευτικά εργαλεία και ηλεκτρικό εξοπλισμό ψαρέματος για να πιάσουν τα φίδια», δήλωσε ο Γου Ζι, επικεφαλής της επιτροπής του χωριού Ντενγκγουέι στην εφημερίδα Red Star News.

«Τα περισσότερα φίδια έχουν ήδη παρασυρθεί από τα νερά της πλημμύρας. Προς το παρόν, μόνο ένας μικρός αριθμός παραμένει σε επιπλέοντα σκουπίδια και συντρίμμια μέσα στα στάσιμα νερά. Τα περισσότερα φίδια που εντοπίστηκαν και πιάστηκαν στο σημείο ήταν μη δηλητηριώδη νερόφιδα» συνέχισε.

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