Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες δεν πρέπει να μένουν στο περιθώριο της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων»

Στην Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Η Πολιτική Συνοχής στην ΠΠ 2028-2034 | Σχέδιο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης» συμμετείχε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Σταύρος Αρναουτάκης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών «Ιωάννης Δεσποτόπουλος».

Τις εργασίες της ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, άνοιξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Βασικός άξονας της διαβούλευσης ήταν η υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής 2028-2034 μέσω μιας ισχυρής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, εστιάζοντας στην τοπική ανάπτυξη και τις ξεχωριστές ιδιαιτερότητες των περιφερειών.

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Η δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης

Αναφερόμενος στις διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού για τη νέα προγραμματική περίοδο, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε δήλωσή του τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται οι Περιφέρειες να μείνουν στο περιθώριο της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων της περιόδου 2028-2034. Η ουσιαστική αποκέντρωση πόρων αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματική αυτοδιοίκηση. Οι Περιφέρειες πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον κρίσιμο ρόλο που έχουν μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, όταν μάλιστα βασικός της στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι το "δικαίωμα κάθε πολίτη να μένει στον τόπο του". Ένας στόχος ανθρωποκεντρικός, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ουσιαστική συμβολή των Περιφερειών και γενικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

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