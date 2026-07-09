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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σουπερ κάπ: Ραντεβού 12 Αυγούστου, στις 20:00 στο Ηράκλειο

αεκ
clock 17:45 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου ανοίγει με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Superbet Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά!

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο. 

Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών. 

Το πιο πρόσφατο, που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια, φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026 με νικητή τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΟΦΗ (3-0).

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