Δήμος Ηρακλείου: Τα προσωρινά αποτελέσματα για το ΚΗΦΗ Παλιανής

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Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων που κατατέθηκαν για την πλήρωση των θέσεων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα εντός (3) τριών ημερών από την γνωστοποίηση του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου. Το έντυπο της ένστασης διατίθεται στο ΚΗΦΗ Παλιανής.

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