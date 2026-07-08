Τζόκοβιτς: «Υπερήφανος για την νίκη μου»

Ο 39χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε στον μεγαλύτερο σε διάρκεια προημιτελικό στα χρονικά του Γουίμπλεντον (σ.σ. έχει κατακτήσει το τρόπαιο επτά φορές) και εμφανίσθηκε «υπερήφανος που βγήκε νικητής» από την... μάχη των 5 ωρών και 15 λεπτών εναντίον του Καναδού Φέλιξ Όζερ-Αλιασίμ.

«Είναι συναρπαστικό που έπαιξα σε έναν τόσο επικό αγώνα, που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες», σχολίασε ο Σέρβος σε συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του με 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10/4) εναντίον του Αλιασίμ (Νο 4 στον κόσμο) και πρόσθεσε:

«Είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες που έχω παίξει στο Γουίμπλεντον. Δεν θυμάμαι να έχω παίξει ποτέ για τόσο πολύ... καιρό στο τουρνουά. Είμαι υπερήφανος που νίκησα αυτόν τον αγώνα. Κατά μία έννοια, είναι μια ευχάριστη έκπληξη, που μπορώ ακόμη να νικήσω παίκτες που είναι δεκαπέντε χρόνια νεότεροι από εμένα» (σ.σ. ο Αλιασίμ είναι 25 ετών).

Ο «Νόλε», ο οποίος θ' αντιμετωπίσει τον Ιταλό επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξη και κάτοχο του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ, στον ημιτελικό της ερχόμενης Παρασκευής, τόνισε παράλληλα:

«Αλλά ταυτόχρονα, οι προσδοκίες από τον εαυτό μου εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές. Μπορώ να είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και πολύ απαιτητικός. Οπότε προσπαθώ επίσης να απολαμβάνω τέτοιου είδους στιγμές. Πλησιάζοντας στα σαράντα, δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το αύριο. Αλλά για εμένα, αυτός ο αγώνας, έμοιαζε ήδη με τελικό. Έδωσα ό,τι είχα, έκανα το καλύτερο δυνατό. Είμαι χαρούμενος που συμμετείχα σε ακόμη εναν ιστορικό αγώνα και ελπίζω να μπορέσω να παίξω μερικούς ακόμη αγώνες εδώ στο Λονδίνο».

«Ήταν μια φανταστική μάχη εναντίον ενός θρύλου του αθλήματός μας», σχολίασε από την πλευρά του ο Αλιασίμ και συνέχισε: «Είναι προφανώς δύσκολο να το δεχθώ. Είχα άλλους κλειστούς αγώνες στην καριέρα μου που δεν πήγαν όπως μου άρεσε, οπότε θα πρέπει να δω τι μπορώ να κάνω για να τα καταφέρω την επόμενη φορά».