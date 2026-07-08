Πώς η Νότια Κορέα έκανε την ΑΙ να πάψει να είναι εχθρός των εργαζομένων

Καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) αυξάνεται ραγδαία, οι περισσότεροι εργαζόμενοι ανησυχούν περισσότερο παρά ενθουσιάζονται για την αυξανόμενη παρουσία της στην καθημερινή ζωή.

Η ανησυχία αυτή δεν είναι αβάσιμη. Σε πολλές χώρες οι επιχειρήσεις επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.

Αν η τεχνολογία αναλάβει εργασίες για τις οποίες σήμερα πληρώνονται εργαζόμενοι, αυτό θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Ήδη, ορισμένες εταιρείες αναφέρουν πως έχουν αντικαταστήσει υπαλλήλους με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.







Υπάρχουν όμως κάποιες χώρες -για την ακρίβεια μία χώρα- που βρήκε τον τρόπο να κάνει τους νεότερους κυρίως εργαζόμενους να μην ανησυχούν. Η Νότια Κορέα.

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της γνωρίζουν άνθηση λόγω της παγκόσμιας ζήτησης για τσιπ και κέντρα δεδομένων.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix, οι κορυφαίοι κατασκευαστές τσιπ της, έχουν ξεπεράσει και οι δύο το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε κεφαλαιοποίηση αγοράς. Και επειδή αυτές οι εταιρείες έχουν ισχυρά συνδικάτα, οι εργαζόμενοί τους εξασφαλίζουν ένα μερίδιο από την αύξηση των κερδών.

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Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη μοιράζει τα κέρδη της και στους εργαζομένους



Τον Μάιο, για παράδειγμα, η Samsung και το συνδικάτο της κατέληξαν σε συμφωνία κατανομής κερδών, η οποία αναμένεται να απονείμει στους εργαζομένους του τμήματος τσιπ μνήμης, ένα μέσο μπόνους σχεδόν 400.000 δολαρίων.

Δεν είναι περίεργο που η Νότια Κορέα είναι μια από τις λίγες μεγάλες χώρες όπου οι αισιόδοξοι για την Τεχνητή Νοημοσύνη υπερτερούν αριθμητικά των απαισιόδοξων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center.

Αλλά η ιστορία έχει και κάτι περισσότερο, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times. Η Νότια Κορέα είναι εδώ και καιρό μια οικονομία με βαθιά ρήγματα: μεταξύ των «εσωτερικών» με σίγουρες θέσεις εργασίας σε μεγάλες, παραγωγικές εταιρείες και των «εξωτερικών» με επισφαλείς θέσεις εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Μέχρι στιγμής, τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται να ακολουθούν και μάλιστα να εμβαθύνουν αυτά τα ρήγματα. Η συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη της Samsung, για παράδειγμα, δεν ωφελεί τους εργαζόμενους των υπεργολάβων της εταιρείας, οι οποίοι συνήθως λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές και λιγότερη ασφάλεια.

Έπειτα, υπάρχουν και εκείνοι οι «εξωτερικοί» που δεν έχουν ακόμη βρει θέση στην αγορά εργασίας. Μια μελέτη διοικητικών δεδομένων από τους οικονομολόγους Jinsu Han και Samil Oh της Τράπεζας της Κορέας διαπίστωσε ότι 211.000 θέσεις εργασίας νέων (ηλικίας 15 έως 29 ετών) εξαφανίστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η απασχόληση για τους εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών αυξήθηκε κατά 209.000 την ίδια περίοδο.

Η απασχόληση των νέων μειώθηκε ιδιαίτερα απότομα στους τομείς που εκτίθενται στην Τεχνητή Νοημοσύνη: κατά 11,2% στον προγραμματισμό υπολογιστών και στην ολοκλήρωση και διαχείριση συστημάτων, 20,4% στις εκδόσεις, 8,8% στις επαγγελματικές υπηρεσίες και 23,8% στις υπηρεσίες πληροφόρησης.

Το συμπέρασμα των οικονομολόγων



Οι οικονομολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αγορά εργασίας «υπόκειται σε μια τεχνολογική αλλαγή που βασίζεται στην αρχαιότητα», επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη «αντικαθιστά πιο εύκολα τις εργασίες που εκτελούνται από νεότερους εργαζόμενους που βασίζονται σε κωδικοποιημένες γνώσεις εγχειριδίων, ενώ τείνει να ενισχύει τις εργασίες που απαιτούν σιωπηρή γνώση που βασίζεται στην καριέρα και κοινωνικές ή διαπροσωπικές δεξιότητες, οι οποίες είναι πιο συχνές μεταξύ των ηλικιωμένων εργαζομένων».

Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το μοτίβο «προκατάληψης λόγω αρχαιότητας» εμφανίζεται και στις ΗΠΑ, ειδικά στον κλάδο του λογισμικού. Ωστόσο, οι τάσεις στη Νότια Κορέα φαίνονται ιδιαίτερα έντονες.

Είναι αυτό μια προειδοποίηση για άλλες οικονομίες; Ίσως και να είναι. Αλλά οι δομές της αγοράς εργασίας «από μέσα προς τα έξω» της Νότιας Κορέας πιθανότατα έχουν επίσης παίξει κάποιο ρόλο.

«Παγιδευμένες σε έναν φαύλο κύκλο»



Ο Jiyeun Chang, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εργασίας της Κορέας, λέει ότι «οι εν ενεργεία εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις απολαμβάνουν ισχυρή προστασία της απασχόλησης, επομένως όταν οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στη νέα τεχνολογία, η προσαρμογή επιβαρύνει δυσανάλογα το περιθώριο προσλήψεων – δηλαδή, τους νέους που προσπαθούν να εισέλθουν».

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Πράγματι, οι νέοι στη Νότια Κορέα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αγορά εργασίας ακόμη και πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022.

Μια έκθεση του ΟΟΣΑ εκείνο το έτος διαπίστωσε ότι οι μεγάλες εταιρείες που κάποτε οδηγούσαν στη δημιουργία θέσεων εργασίας στρεφόντουσαν προς «ένα μείγμα προϊόντων με μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου και τεχνολογίας» και βασίζονταν περισσότερο στην εξωτερική ανάθεση, αλλά ότι οι απόφοιτοι που δεν κατάφεραν να προσληφθούν από τις μεγάλες εταιρείες ή τον δημόσιο τομέα έτειναν να «περιμένουν στην ουρά για τέτοιες θέσεις εργασίας αντί να καλύπτουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στις ΜΜΕ».

Εν τω μεταξύ, οι ΜΜΕ ήταν «παγιδευμένες σε έναν φαύλο κύκλο»: δεν ήταν αρκετά παραγωγικές για να προσφέρουν καλές αμοιβές και, ως εκ τούτου, δεν ήταν σε θέση να προσελκύσουν εργαζόμενους υψηλής ποιότητας που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα.

Τα καλά νέα για τη Νότια Κορέα είναι ότι η κυβέρνηση έχει χρήματα να διαθέσει χάρη στην αύξηση των φορολογικών εσόδων από την άνθηση των ημιαγωγών.

Καταρτίζει σχέδια για ένα «Ταμείο Μελλοντικής Ανταπόκρισης» για να επενδύσει σε μεγάλα έργα, να αντιμετωπίσει την ανισότητα και να παράσχει υποστήριξη στην απασχόληση για άτομα ηλικίας είκοσι και τριάντα ετών.

Μία επιλογή…



Μια προφανής επιλογή θα ήταν να χρησιμοποιηθεί μέρος των απροσδόκητων χρημάτων για την επιδότηση εταιρειών για την πρόσληψη και την εκπαίδευση νέων, ακόμη και αν η εργασία τους δεν μπορεί εύκολα να αποτιμηθεί μέχρι να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη.

Μια πιο ευφάνταστη πολιτική ατζέντα θα μπορούσε να επεκτείνει την ασφάλεια, την εκπαίδευση και το κεφάλαιο σε «εξωτερικούς» ανθρώπους, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι.

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, δεν θα μπορούσαν οι τεχνολογικά καταρτισμένοι νέοι της Νότιας Κορέας να δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κάνουν νέα πράγματα;

Νεοσύστατες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν μια μέρα να ανατρέψουν ακόμη και εκείνους τους εταιρικούς κολοσσούς που τους στέρησαν το ένα πόδι στην πόρτα;

Οι νέες εποχές απαιτούν νέα αξιολόγηση. Για τους νέους που δυσκολεύονται να προσληφθούν με τον παραδοσιακό τρόπο, αυτό μπορεί να καταλήξει να είναι δικό τους: αν δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις, νίκησέ τους.

Πηγή: in.gr

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