Νικητές δεύτερης κλήρωσης διαγωνισμού για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη

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Ο δεύτερος, έκτακτος διαγωνισμός του ekriti.gr για ακόμη 10 προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη ολοκληρώθηκε.

Οι 10 τυχεροί νικητές που κερδίζουν από μία πρόσκληση για τη συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 21:00, είναι:

Anastasia Rovithaki Voula Karagiorgaki Anastasia Varouha Royla Koutsogianni Giorgos Kristalli Antaloudaki Μαρια Δεληγιαννη Magda Themeli Stefania Markaki Ελένη Καριωτάκη Gianna Xalkiadaki

Παρακαλούμε οι νικητές να επικοινωνήσουν με τη σελίδα του ekriti.gr στο Facebook, προκειμένου να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!