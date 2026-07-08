Νικητές δεύτερης κλήρωσης διαγωνισμού για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη

Ο δεύτερος, έκτακτος διαγωνισμός του ekriti.gr για ακόμη 10 προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη ολοκληρώθηκε.
Οι 10 τυχεροί νικητές που κερδίζουν από μία πρόσκληση για τη συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 21:00, είναι:
- Anastasia Rovithaki
- Voula Karagiorgaki
- Anastasia Varouha
- Royla Koutsogianni
- Giorgos Kristalli Antaloudaki
- Μαρια Δεληγιαννη
- Magda Themeli
- Stefania Markaki
- Ελένη Καριωτάκη
- Gianna Xalkiadaki
Παρακαλούμε οι νικητές να επικοινωνήσουν με τη σελίδα του ekriti.gr στο Facebook, προκειμένου να παραλάβουν τις προσκλήσεις τους.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!