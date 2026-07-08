ΤΕΤ.08 Ιου 2026 13:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Αλέξης Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου - Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο» - Δείτε βίντεο

Αλέξης Τσίπρας
clock 11:31 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συνεχίζει τον ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στα ερωτήματα που τους απασχολούν. Με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο κ. Τσίπρας απαντά, μεταξύ άλλων, στο τι έχει αλλάξει, και πώς έχει αλλάξει ο ίδιος, από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην εξουσία με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Με ρωτάτε και σας απαντώ, αυτή τη φορά στο τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά» σχολιάζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ. 

«Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις.  Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη» προσθέτει. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βελόπουλος: Επίθεση σε Τσίπρα-Σαμαρά -«Είναι άνεργοι πολιτικοί, πού βρίσκουν τα λεφτά για να κάνουν κόμμα;»

Ανδρουλάκης: Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα με καλύτερες υποδομές, φροντίδα και μέλλον για όλους

«Παραιτήσου και πάνε να δούμε αν θα σε πάρει» λέει ο Πολάκης στον Φάμελλο για Τσίπρα

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αλέξης Τσίπρας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis