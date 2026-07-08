Αλέξης Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου - Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο» - Δείτε βίντεο

Συνεχίζει τον ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στα ερωτήματα που τους απασχολούν. Με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο κ. Τσίπρας απαντά, μεταξύ άλλων, στο τι έχει αλλάξει, και πώς έχει αλλάξει ο ίδιος, από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην εξουσία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Με ρωτάτε και σας απαντώ, αυτή τη φορά στο τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά» σχολιάζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

«Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις. Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη» προσθέτει.

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