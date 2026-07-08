Κεφαλονιά: Ναυαγοσώστρια έσωσε από κύματα 7 λουόμενους, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε πάρει πολύ διαφορετική τροπή σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην παραλία της Αβύθου, στη Νότια Κεφαλονιά.

Tο γεγονός έγινε γνωστό από μαρτυρίες από λουόμενων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία, έζησαν την αγωνία από κοντά και θέλησαν να ευχαριστήσουν δημόσια τη ναυαγοσώστρια Σοφία για την άμεση επέμβασή της.

Η Άβυθος είναι από τις πιο αγαπημένες παραλίες της Νότιας Κεφαλονιάς. Με λεπτή άμμο, ρηχά νερά και εικόνα που συνήθως θυμίζει οικογενειακή παραλία, προσελκύει καθημερινά πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα οικογένειες με παιδιά.

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Οι περισσότεροι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το νερό, όμως επτά άτομα εγκλωβίστηκαν στα ρεύματα και αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή, ανάμεσά τους και δύο αδέλφια μικρής ηλικίας.

Η ναυαγοσώστρια της παραλίας, Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, απόφοιτη Νοσηλευτικής και με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική, αντέδρασε άμεσα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τον πανικό των λουομένων, μπήκε επανειλημμένα στη θάλασσα, προκειμένου να τους οδηγήσει με ασφάλεια στην ακτή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να υποστηρίξει ταυτόχρονα τρεις εξαντλημένους ενήλικες, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή εργαζομένων από την καντίνα της παραλίας, οι οποίοι μπήκαν στο νερό για να βοηθήσουν στη διάσωση.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30, με τη ναυαγοσώστρια να πραγματοποιεί συνεχείς παρεμβάσεις μέχρι να απομακρυνθούν όλοι οι λουόμενοι από τον κίνδυνο. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Η Σοφία Κασπίρη περιέγραψε τη διάσωση ως μία από τις δυσκολότερες στιγμές της μέχρι σήμερα, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή ήταν η ανακούφιση των ανθρώπων που σώθηκαν.

«Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η εμπειρία της στη ναυαγοσωστική, σε συνδυασμό με τις γνώσεις που απέκτησε από τις σπουδές της στη Νοσηλευτική, της επιτρέπουν να διαχειρίζεται με ψυχραιμία αντίστοιχες καταστάσεις τόσο κατά τη διάρκεια της διάσωσης όσο και μετά την απομάκρυνση των λουομένων από τον κίνδυνο.

Πηγή: Kefaloniapress.gr

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