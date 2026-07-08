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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: ΕΔΕ για λάθος θέματα σε δυο μαθητές ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
clock 11:09 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σάλος έχει δημιουργηθεί με περιστατικό που αφορά στην εξέταση δύο υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των Νέων Ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Ήδη έχει διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αναφορικά με το περιστατικό που αφορά, αποκλειστικά και μόνο, δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, ενημερώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)». Αυτό αναφέρεται σε σχετική άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας «θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία».

«Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων», επισημαίνεται από το υπουργείο.

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