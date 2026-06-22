Πανελλήνιες - φοιτητική στέγη: Η μεγάλη αγωνία μετά την ανακοίνωση των βάσεων

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις εισέρχονται στην τελική τους ευθεία και χιλιάδες υποψήφιοι βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων που θα καθορίσουν το επόμενο βήμα της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 26 Ιουνίου, δίνοντας στους μαθητές μια πρώτη εικόνα για τις πιθανότητες εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 24 Ιουλίου.

Για πολλές οικογένειες, ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν θα σημάνει το τέλος της αγωνίας, αλλά την έναρξη μιας νέας, εξίσου απαιτητικής διαδικασίας: της αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας. Μιας κατοικίας που θα στεγάσει τον νέο φοιτητή για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και η οποία, πλέον, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κόστους για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το στεγαστικό ζήτημα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς πονοκεφάλους των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα ενοίκια κατοικιών τον Μάιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ σύμφωνα με την Eurostat η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 αύξηση ενοικίων κατά 10,3%, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώθηκε στο 3,1%.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αναζήτηση οικονομικής φοιτητικής κατοικίας με μίσθωμα 300 έως 350 ευρώ έχει μετατραπεί σε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, ειδικά στην Αττική. Τα κάτωθι στοιχεία καταγράφουν τη δραματική συρρίκνωση της προσφοράς οικονομικών κατοικιών τα τελευταία χρόνια.

Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, οι κατοικίες άνω του 1ου ορόφου έως 50 τ.μ. που διατίθενται προς μίσθωση με ζητούμενο ενοίκιο έως 300 ευρώ αποτελούν μόλις το 0,2% του συνόλου των διαθέσιμων κατοικιών της συγκεκριμένης κατηγορίας. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,04% το 2025, 0,8% το 2024, 2,89% το 2023 και 12,47% το 2022, αποτυπώνοντας τη θεαματική εξαφάνιση των οικονομικών επιλογών μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας, όπου μόλις το 1,34% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου προσφέρονται με μίσθωμα έως 300 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 3,1% το 2025, 1,6% το 2024, 23,7% το 2023 και 14,29% το 2022. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στα Νότια και Βόρεια Προάστια, καθώς και στις περιοχές του Πειραιά, όπου η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 50 τ.μ. με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ είναι πλέον μηδενική.

Μάλιστα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα στοιχεία αφορούν κατοικίες έως 50 τ.μ. και όχι αποκλειστικά κατοικίες 50 τ.μ., γεγονός που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για διαμερίσματα ακόμη μικρότερης επιφάνειας, της τάξεως των 30 έως 35 τ.μ.

Η πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη στεγαστική κρίση που βιώνει η χώρα. Σήμερα, η πρόσβαση σε μια οικονομική φοιτητική κατοικία δεν αποτελεί απλώς ζήτημα αναζήτησης ακινήτου, αλλά συχνά προϋποθέτει σημαντικές οικονομικές θυσίες από τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης αυξάνεται ταχύτερα από τα εισοδήματα των πολιτών.

Η δεύτερη αγωνία αρχίζει μετά τις βάσεις

Για χιλιάδες οικογένειες της περιφέρειας, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής δεν θα αποτελέσει το τέλος της αγωνίας αλλά την αρχή μιας νέας δοκιμασίας. Η επιτυχία ενός παιδιού σε σχολή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική στιγμή χαράς και δικαίωσης. Την ίδια στιγμή, όμως, συνοδεύεται από ένα οικονομικό βάρος που χρόνο με τον χρόνο γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο.

Η φοιτητική κατοικία δεν αποτελεί πλέον απλώς μια μηνιαία δαπάνη στέγασης. Για πολλά νοικοκυριά μετατρέπεται σε μια δεύτερη οικογενειακή κατοικία που πρέπει να συντηρηθεί για τέσσερα ή και περισσότερα χρόνια. Στο μηνιαίο ενοίκιο προστίθενται οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, θέρμανσης, οι κοινόχρηστες δαπάνες, η σύνδεση στο διαδίκτυο, τα έξοδα μετακίνησης, ο βασικός εξοπλισμός του ακινήτου, αλλά και το συνολικό κόστος διαβίωσης του φοιτητή.

Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, το συνολικό πραγματικό μηνιαίο κόστος διαμονής ενός φοιτητή σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη μπορεί να ξεπερνά τα 800 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, το είδος της κατοικίας και τις καθημερινές ανάγκες. Πρόκειται για ένα ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος του ετήσιου εισοδήματος χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών.

Τα στοιχεία της έρευνας αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι οι οικονομικές επιλογές περιορίζονται χρόνο με τον χρόνο. Οι κατοικίες με χαμηλά μισθώματα αποτελούν πλέον την εξαίρεση, ενώ η πλειονότητα των διαθέσιμων ακινήτων συγκεντρώνεται σε κατηγορίες άνω των 500 ευρώ μηνιαίως, ιδιαίτερα στην Αττική. Η τάση αυτή δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις οικογένειες που καλούνται να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος ή από τη δυνατότητα κάλυψης ενός ολοένα αυξανόμενου στεγαστικού κόστους. Η φοιτητική στέγη αποτελεί πλέον κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα, συνδεδεμένο όχι μόνο με τη στεγαστική κρίση που βιώνει η χώρα, αλλά και με την ισότιμη πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει.

Για πολλές οικογένειες, το φετινό καλοκαίρι δεν θα κριθεί μόνο από τη σχολή στην οποία θα περάσει το παιδί τους, αλλά και από το αν θα μπορέσουν να αντέξουν οικονομικά το κόστος της φοίτησής του. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη φετινή εικόνα της αγοράς φοιτητικής κατοικίας.

Πηγή: ethnos.gr

(φωτογραφία αρχείου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το βίντεο που τα "είπε" όλα

Κρήτη: «Ολα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Κρήτη: Σπαραγμός για τον γνωστό οδοντίατρο που "έσβησε" στη θάλασσα

Ηράκλειο: Κινητοποίηση για άνδρα που επέβαινε σε σκάφος αναψυχής