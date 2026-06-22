Ηράκλειο: Κινητοποίηση για άνδρα που επέβαινε σε σκάφος αναψυχής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από περιστατικό υγείας που σημειώθηκε σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νησίδα Ντία, βόρεια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ένας 75χρονος υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών, επιβάτης του σκάφους με ελληνική σημαία, έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης ενώ το πλοίο βρισκόταν περίπου έξι ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών, στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Από εκεί, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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