Βενιζέλειο: Παραδίδεται το νέο ΤΕΠ - Ολοκληρώνεται το Κέντρο Αποτοξίνωσης

Σημαντικές παρεμβάσεις που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία του Βενιζελείου Νοσοκομείου βρίσκονται στην τελική ευθεία. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλη Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ενός έργου που αναμένεται να δώσει νέα εικόνα στους χώρους πρώτης υποδοχής των ασθενών, αλλά και να βελτιώσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το νέο ΤΕΠ θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία αίθουσας αναζωογόνησης με έξι κρεβάτια , η οποία θα επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρών περιστατικών. Παράλληλα, η συνολική διαρρύθμιση του χώρου αλλάζει, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη λειτουργικότερη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον αναβαθμισμένο χώρο του ΤΕΠ θα συγκεντρώνονται όλες οι βασικές ειδικότητες του νοσοκομείου γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των καθυστερήσεων και στην ταχύτερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ασθενών.

Την ίδια περίοδο ολοκληρώνονται και οι εργασίες για τη δημιουργία του νέου Κέντρου Αποτοξίνωσης (Detox). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δομή, η οποία θα στεγαστεί σε ανεξάρτητο χώρο εκτός του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών παρεμβάσεων, ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της νέας μονάδας, η οποία αναμένεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στις υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Κρήτη.

Παράλληλα, στο Βενιζέλειο επικρατεί αισιοδοξία και για ένα ακόμη μεγάλο έργο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιη η εξασφάλιση χρηματοδότησης μέχρι το τέλος του έτους για την πλήρη ανακαίνιση του παλιού κτηρίου του νοσοκομείου, μιας παρέμβασης που αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων.

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