Κρήτη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σταθμευμένα ΙΧ και ανετράπη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο Κουμ Καπί, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ο οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του, να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και στη συνέχεια να ανατραπεί, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Οι έρευνες για τα αίτια του τροχαίου συνεχίζονται.

(Φωτογραφία: foto mpouzis chania)

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