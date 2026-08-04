Παναθηναϊκός - Νίστρουπ: «Δεν θα παίξει κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 ο Τεττέη, είναι στο νοσοκομείο»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ αποκάλυψε πως στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (4/8, 21:30, ΣΚΑΪ) πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον Γ’ προκριματικό του Conference League, πως ο Ανδρέας Τεττέη δεν θα είναι διαθέσιμος διότι η ίωση που τον ταλαιπωρεί τον οδήγησε σε εισαγωγή στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης σ’ αυτά που θα πρέπει να καταθέσει το «τριφύλλι» μέσα στο γήπεδο για να επιβεβαιώσει το ρόλο το «φαβορί» σ’ αυτή τη σειρά αγώνων με τη Βουλγαρική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

-Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι;



«Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα παιχνίδια σε δύο μέρη. Αρχικά δεχθήκαμε δύο γκολ που δεν έπρεπε να δεχθούμε και έκαναν τα πράγματα πιο δύσκολα. Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στα τελευταία 20 λεπτά ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από τη πρώτη μέρα. Υποσχέθηκα ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα. Αύριο θα έχουμε 6-7 νέους παίκτες σε σχέση με πέρσι.



Βάζουμε πίεση στους εαυτούς μας για να τα πάμε καλύτερα. Στα προκριματικά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Όλες οι ομάδες στα προκριματικά προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να περάσουν. Εμείς είμαστε φαβορί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι στην Ευρώπη».

-Η ΤΣΣΚΑ 1948 μοιάζει με τις μικρομεσαίες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Τι σκέφτεται να διαμορφώσει ο προπονητής για να διασπάσει την καλά κλειστή της άμυνα;



«Δεν προβληματίζομαι. Αν είχα τέτοιο προβληματισμό δεν θα ήμουν σε μία τόσο υψηλού επιπέδου ομάδα. Δεν έχουμε περιθώριο λάθους. Με την Πάκσι δεν κρατήσαμε τη μπάλα πολύ, τώρα πρέπει να την κρατήσουμε περισσότερο και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες στο επιθετικό τρίτο. Δεν συμφωνώ ότι είναι αμυντικογενής ομάδα η ΤΣΣΚΑ 1948. Ξέρουν να επιτίθενται καλά. Κι οι ελληνικές ομάδες ξέρουν να επιτίθενται καλά. Δεν πρέπει όμως να τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

-Τι πρέπει να προσέξει απέναντι στην ΤΣΣΚΑ ο Παναθηναϊκός;



«Δεν πρέπει να αφήσουμε τόσο εύκολα φάσεις. Το δεύτερο γκολ απέναντι στην Πάκσι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι παρόμοια με την Πάκσι, παίζουν με σέντρες, έχουν έναν καλό επιθετικό. Αλλά όλα εναπόκεινται σε εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε καλοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε το αποτέλεσμα».

-Θα είναι διαθέσιμος ο Τεττέη που ταλαιπωρείται από ίωση κι επίσης πότε θα είναι match fit ο Κρίστιανσεν;



«Ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο. Είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός. Σε 2-3 εβδομάδες πιστεύω θα έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους».

-Δεδομένης της απουσίας του Τεττέη ποιον άλλον έχετέ στο μυαλό σας για την κορυφή της επίθεσης;



«Ο Ραστόντερ σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι, άρα μάλλον θα παίξει. Είναι ένας ποιοτικός παίκτης, ήταν καλός στην Πάκσι και εντός και εκτός. Θα πρέπει να παίξει καλά και τα 90 λεπτά, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που μπορούν να σκοράρουν, ίσως να μην είναι σέντερ φορ, αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είχαμε δυσκολίες. Ο Παντελίδης έπαθε δυστυχώς έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Ίνγκασον εκτός για όλη την σεζόν. Ο Καλάμπρια είναι εκτός για λίγο καιρό. Ο Τεττέη είναι άρρωστος. Αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού αυτά και τα καταλαβαίνω. Κάθε προπονητής θέλει να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αύριο για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

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