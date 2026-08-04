Κεφαλονιά: Κίνηση γενναιοδωρίας από τουρίστες που πλήρωσαν τα νερά των πυροσβεστών

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Μια αυθόρμητη κίνηση Άγγλων τουριστών στην Κεφαλονιά ανέδειξε την έλλειψη βασικής μέριμνας για τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν επί ώρες στα πύρινα μέτωπα. Σύμφωνα με μαρτυρία, πυροσβέστες αναγκάστηκαν να αγοράσουν μόνοι τους νερά για την ομάδα τους, με τους τουρίστες να αναλαμβάνουν τελικά το κόστος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσπάθειά τους.

Πήγαν να αγοράσουν μόνοι τους νερό

Σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα που δημοσίευσε το Kefalonia Press, πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν από το προηγούμενο βράδυ στις φωτιές της Κεφαλονιάς μετέβησαν σε μίνι μάρκετ της περιοχής για να προμηθευτούν νερά για ολόκληρη την ομάδα τους.

Την ώρα που ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξέδιδε την απόδειξη, Άγγλοι τουρίστες που βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ζήτησαν να πληρώσουν οι ίδιοι τον λογαριασμό.

«Ευχαριστώ» στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής

Οι επισκέπτες, με χειρονομίες ευγνωμοσύνης, ευχαρίστησαν τους πυροσβέστες για τη συμβολή τους στην προστασία του χωριού όπου έκαναν τις διακοπές τους.

Με την κίνησή τους θέλησαν να εκφράσουν ένα έμπρακτο «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που έδιναν μάχη με τις φλόγες για να σωθεί η περιοχή.

Προκαλεί ερωτήματα η έλλειψη μέριμνας

Το περιστατικό, πέρα από τη συγκίνηση που προκάλεσε, φέρνει στο προσκήνιο και ερωτήματα σχετικά με τη μέριμνα για τις στοιχειώδεις ανάγκες των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει πρόβλεψη ώστε να τους διατεθεί επαρκής ποσότητα δροσερού πόσιμου νερού, παρά το γεγονός ότι επιχειρούσαν για πολλές ώρες μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες, καπνό και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η εικόνα των Άγγλων τουριστών να πληρώνουν τα νερά για τους πυροσβέστες τιμά τους ίδιους, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις ελλείψεις στην υποστήριξη όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών.

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