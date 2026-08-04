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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλο το νησί την Τετάρτη 5 Αυγούστου

φωτια
clock 18:09 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, θα βρίσκεται την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2026 ολόκληρη η Κρήτη, σύμφωνα με τον νέο ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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