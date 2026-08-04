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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διαγωνισμός του Ράδιο Κρήτη: 20 εισιτήρια για το Σούπερ Καπ ΟΦΗ – ΑΕΚ

ΟΦΗ ΑΕΚ
clock 17:43 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Ράδιο Κρήτη δίνει την ευκαιρία σε 20 τυχερούς ακροατές να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο παιχνίδι του Σούπερ Καπ ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ (12 Αυγούστου , χαρίζοντας 20 εισιτήρια για τη σπουδαία αναμέτρηση.

Τα εισιτήρια είναι ευγενική προσφορά της ΕΠΟ, η οποία στηρίζει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφωνώντας στο 2810 382300 καθημερινά (από 9 π.μ. έως 17:00) και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Οι 20 νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση και θα κερδίσουν από ένα εισιτήριο για να ζήσουν από κοντά τη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ίσως είστε ένας από τους τυχερούς που θα βρεθούν στις εξέδρες για το Σούπερ Καπ ΟΦΗ – ΑΕΚ.

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