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ΚΡΗΤΗ

Στις Αρχάνες απόψε ο Γιάννης Σμαραγδής για την προβολή της ταινίας «Καποδίστριας»

Γιαννης Σμαραγδής
clock 16:52 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ταινία «Καποδίστριας» του πολυβραβευμένου Κρητικού σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απόψε, Τρίτη, οι πολίτες στις Αρχάνες.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Παράδεισος», με τον ίδιο τον σκηνοθέτη να δίνει το «παρών» και να συναντά το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, στο πλαίσιο της διοργάνωσης που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολιτιστικού Συλλόγου «Χαραυγή» και του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων. Η εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κινηματογραφική παραγωγή παρουσία του δημιουργού της.

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