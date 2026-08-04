Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ένας ελαιοπαραγωγός καρδιοκατακτητής

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θεωρείται μόνο ένας από τους μεγάλους καρδιοκατακτητές του Χόλιγουντ εδώ και δεκαετίες. Το 2017, μια ανάλυση που διεξήχθη από το Κέντρο Προηγμένης Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόσωπό του είχε αντιστοιχία 91,86% με τη λεγόμενη Χρυσή Τομή . Αυτή η μέθοδος εφαρμόζει μαθηματικές μετρήσεις σε διαφορετικά χαρακτηριστικά του προσώπου – μάτια, μύτη, χείλη, σαγόνι, πηγούνι και σχήμα προσώπου – για να αξιολογήσει την ισορροπία και τη συμμετρία τους.

Πολύ πριν από αυτή τη μαθηματική αξιολόγηση, το περιοδικό People είχε ήδη αναγνωρίσει την ελκυστικότητά του σε δύο περιπτώσεις. Ο Κλούνεϊ επιλέχθηκε ως ο «Πιο Σέξι Άνδρας Εν Ζωή» το 1997 και ξανά το 2006, καθιστώντας τον μόνο τη δεύτερη διασημότητα που λαμβάνει αυτή τη διάκριση δύο φορές.

Ωστόσο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τα κόκκινα χαλιά και τον τρόπο ζωής που συνδέεται με το Χόλιγουντ, ο ηθοποιός βρήκε στη γεωργία έναν πολύ απλούστερο και πιο οικείο τρόπο κατανόησης της ζωής.

Το 2021, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, δικηγόρος Αμάλ Κλούνεϊ, απέκτησαν το Domaine du Canadel , ένα ιστορικό κτήμα που βρίσκεται στο Μπρινιόλ, στο διαμέρισμα Βαρ της Γαλλίας, στην περιοχή που είναι γνωστή ως Πράσινη Προβηγκία. Το κτήμα καλύπτει περίπου 172 εκτάρια και διαθέτει ένα προβηγκιανό προπύργιο του 18ου αιώνα ως κύριο κτίριο. Το ακίνητο περιλαμβάνει ελαιώνες, αμπελώνες, δασικές εκτάσεις, κήπους, μια λίμνη και άλλες εγκαταστάσεις ενσωματωμένες στο αγροτικό τοπίο της περιοχής.

Εκεί, ο Κλούνεϊ συμπεριφέρεται όπως οποιοσδήποτε άλλος αγρότης. Ο ίδιος ο ηθοποιός εξηγεί ότι οδηγεί το τρακτέρ του αγροκτήματος ενώ βγάζει βόλτα τα παιδιά του, Έλλα και Αλεξάντερ, και ότι συμμετέχει προσωπικά σε ορισμένες από τις εργασίες συντήρησης του ακινήτου.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη που δημοσίευσε το Esquire , το αγρόκτημα διαθέτει 1.200 ελαιόδεντρα , εκτός από μια σημαντική έκταση αφιερωμένη σε αμπελώνες. Η οικογένεια παράγει ελαιόλαδο από αυτά τα δέντρα κυρίως για οικιακή κατανάλωση και προσωπικά δώρα, κρατώντας το μακριά, τουλάχιστον προς το παρόν, από τις μεγάλες εμπορικές αγορές.

Η σκηνή απέχει πολύ από την τυπική εικόνα ενός σταρ του κινηματογράφου: ο Κλούνεϊ σε ένα τρακτέρ, να περιηγείται στους ελαιώνες με τα παιδιά του ή να εργάζεται μαζί τους για να βάψει και να προστατεύσει έναν φράχτη στην ιδιοκτησία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα αισθητικό χόμπι ή για μια ψυχαγωγική ιδιοκτησία. Ο ηθοποιός θέλει τα παιδιά του να κατανοήσουν την προσπάθεια πίσω από τις καθημερινές εργασίες και να μεγαλώσουν συνδεδεμένα με τη γη, μακριά από την πίεση των μέσων ενημέρωσης και τις συγκρίσεις που είναι τυπικές στον κόσμο των διασημοτήτων.

Ο Κλούνεϊ εξήγησε ότι ένα σημαντικό μέρος της δικής του παιδικής ηλικίας το πέρασε επίσης σε ένα αγρόκτημα. Αν και δεν εκτιμούσε ιδιαίτερα αυτόν τον τρόπο ζωής τότε, τώρα αναγνωρίζει την αξία του και πιστεύει ότι η γαλλική ύπαιθρος προσφέρει στα παιδιά του μια πιο ήσυχη, πιο πρακτική και αυθεντική ύπαρξη. Στο αγρόκτημα, βοηθούν σε μικρές δουλειές, τρώνε με ενήλικες, μαζεύουν μόνοι τους το φαγητό τους και περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά σε οθόνες.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και ευέλικτους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς της γενιάς του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συνδυάσει την εμπορική απήχηση του τελευταίου μεγάλου κλασικού Χολιγουντιανού καρδιοκατακτητή με δραματικές ερμηνείες, δημιουργικά έργα και ισχυρή κοινωνική και πολιτική δέσμευση.

Γεννημένος στις 6 Μαΐου 1961, είναι σήμερα 65 ετών , μια ηλικία που επιτρέπει επίσης μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με τον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Σύμφωνα με την Eurostat, το 33,2% των υπευθύνων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 65 ετών και άνω , ενώ μόνο το 11,9% είναι κάτω των 40 ετών. Ο Κλούνεϊ εντάσσεται έτσι, αν και με έναν μάλλον μοναδικό τρόπο, σε μια γενιά αγροτών των οποίων η ηλικία υπογραμμίζει μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία: την έλλειψη ανανέωσης των γενεών.

Η ιστορία αφήνει επίσης ένα ανοιχτό ερώτημα. Δεν γνωρίζουμε αν το ελαιόλαδο που παράγεται από τους δικούς του ελαιώνες έχει κάποια σχέση με την εμφάνιση του άνδρα που έχει θεωρηθεί, μέσω ερευνών και μαθηματικών αναλογιών, ένας από τους πιο ελκυστικούς άνδρες στον πλανήτη.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, όταν οι κάμερες είναι κλειστές, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανταλλάσσει την επίσημη ενδυμασία του με ρούχα της υπαίθρου, ανεβαίνει στο τρακτέρ και απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή ανάμεσα σε αμπελώνες και ελαιώνες.

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