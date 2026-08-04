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Η Αναστασία Γιάμαλη υπερασπίζεται τη νεαρή ρεπόρτερ του Open

γιαμαλη
clock 12:00 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αναστασία Γιάμαλη εξέφρασε δημόσια τη γνώμη της για τον σάλο που προκλήθηκε στα social media μετά το viral βίντεο της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου

«Μια νεαρή συναδέλφισσα ρεπόρτερ έγινε viral γιατί στην ανταπόκριση από το πεδίο της πυρκαγιάς γελούσε νευρικά. Το πιο απλό, το πιο εύκολο είναι να δικάσουμε ελαφρά τη καρδία τη νεαρή ρεπόρτερ για την “ελαφρότητά” της κατά την κάλυψη ενός τόσο σοβαρού θέματος», έγραψε αρχικά.

Η δημοσιογράφος τόνισε πως κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συνέβη εκείνη τη στιγμή εκτός τηλεοπτικού πλάνου, τονίζοντας ότι το νευρικό γέλιο ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα της έντασης και της πίεσης.

«Οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πυρκαγιές τέτοιες μέρες – ιδίως οι πιο άπειροι – είναι εξαντλημένοι και πιεσμένοι. Καλούνται να διαχειριστούν και τον τηλεοπτικό αέρα, και μια ακραία κι επικίνδυνη κατάσταση, και τον/την οπερατέρ που πρέπει να κατευθύνουν και βέβαια το κοντρόλ με το οποίο συνομιλούν και παίρνουν οδηγίες», ανέφερε 

γιαμαλη

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Δημοσιογράφος open
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