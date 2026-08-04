Περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν σε Ξηρονομή και Πόρτο Γερμενό

Το μέγεθος της καταστροφής από τις μεγάλες φωτιές που έπληξαν τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία συνολικά έχουν καεί περίπου 132.900 στρέμματα.

Οι εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, καταγράφουν την έκταση των καμένων εκτάσεων.

Τα δεδομένα επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ζημιάς από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Ξηρονομή Βοιωτίας και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus Emergency Management Service (EMS), έως τις 12:16 το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν καταγραφεί περίπου 30.900 στρέμματα καμένων εκτάσεων στη Ξηρονομή Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, όπου η πυρκαγιά παρέμενε σε εξέλιξη.

Συνολικά, μέχρι το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου, οι δύο πυρκαγιές είχαν επηρεάσει έκταση περίπου 132.900 στρεμμάτων.

Η εικόνα, πάντως, είχε παρουσιάσει βελτίωση κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, με τις ενδείξεις να δείχνουν ότι η φωτιά οδηγούνταν σε περιορισμό. Ωστόσο, αργά το απόγευμα σημειώθηκε νέα μεγάλη αναζωπύρωση, αυτή τη φορά με κατεύθυνση προς την περιοχή της Ψάθας, προκαλώντας εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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