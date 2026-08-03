Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Το 2026 "γράφει" ιστορία - Νέο ρεκόρ επιβατών

Νέο ρεκόρ κατέγραψε το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς από τις αρχές του έτους έχουν διακινηθεί περισσότεροι από 5,43 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Την ίδια ώρα, οι πτήσεις έφτασαν τις 37.148, αυξημένες κατά 5,9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περιόδου. Τον Ιούλιο, οι διακινούμενοι επιβάτες ανήλθαν σε περίπου 1,75 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ πραγματοποιήθηκαν 11.167 πτήσεις, αυξημένες κατά 3,5%.

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Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται και στα ημερήσια στοιχεία, καθώς το Σάββατο 1 Αυγούστου καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση της χρονιάς με 66.603 διακινούμενους επιβάτες .

Αντίστοιχα, η Κυριακή 26 Ιουλίου ήταν η ημέρα με τις περισσότερες πτήσεις, οι οποίες έφτασαν τις 405.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στο ekriti.gr ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός, οι αφίξεις από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στις 801.296, σημειώνοντας αύξηση 2,8%, ενώ οι αφίξεις εσωτερικού έφτασαν τους 97.779 επιβάτες, αυξημένες κατά 7,1%.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 197.687 αφίξεις, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167, τη Γαλλία με 80.877, την Πολωνία με 51.653, την Ιταλία με 49.662, το Ισραήλ με 46.400 και την Ολλανδία με 38.718 αφίξεις. Ξεχωρίζει η αγορά του Ισραήλ, η οποία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, της τάξης του 27%.

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(Ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Ιάκωβος Ουρανός)

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