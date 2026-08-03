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ΕΛΛΑΔΑ

Ύπαρχος βρέθηκε νεκρός μέσα στην καμπίνα του πλοίου

Λιμενικό Σώμα
clock 10:50 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε 56χρονος ύπαρχος επιβατηγού πλοίου στη Ραφήνα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό Σώμα, «ο πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry» (Ν. Άνδρου 620) ενημέρωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας ότι ο ύπαρχος του πλοίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του».

Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος προχώρησε στον απαιτούμενο έλεγχο και διαπίστωσε τον θάνατο του μέλους του πληρώματος. Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Αγία Όλγα».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

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