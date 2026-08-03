ΟΦΗ: Παράταση μέχρι 9 Αυγούστου για τα εισιτήρια διαρκείας

Την δυνατότητα να έχουν έξι ημέρες ακόμα για να αγοράσουν το εισιτήριο διαρκείας τους έχουν οι φίλαθλοι του ΟΦΗ, με την ΠΑΕ ΟΦΗ να ανακοινώνει την παράταση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2026-27, έως την Κυριακή 9 Αυγούστου και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία.

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