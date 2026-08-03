Κλήρωση Conference League: Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό του στα πλέι οφ του Conference League, σε περίπτωση που αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948, στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι (03/08/26/ 15:00) στα γραφεία της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Αντίπαλο θα μάθει και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός για να έχει την ευκαιρία να δώσει την τελευταία κρίσιμη μάχη για την είσοδο στη League Phase του Conference League θα πρέπει να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στα ματς του τρίτου προκριματικού γύρου.

Οι πράσινοι αν δεν προκύψει κάποια μεγάλη έκπληξη στα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA θα αποφύγει την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας που βρίσκονται στο υπογκρούπ των πιθανών του αντιπάλων.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» σε περίπτωση που μείνει εκτός Europa League θα αγωνιστεί στα πλέι οφ του Conference με τη νορβηγική Μπραν να μοιάζει η πιο επικίνδυνη αντίπαλός του.

Το υπογκρούπ των πιθανών αντιπάλων του Παναθηναϊκού



Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ



Ηττημένος ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς



Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε



Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ



Νικητής ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ



Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ



Νικητής ζευγαριού Ρίγα – Γιάμπλονετς



Νικητής ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού



Νικητής ζευγαριού Ζάλγκιρις Βίλνιους – Χάιντουκ Σπλιτ



Νικητής ζευγαριού Νόα – Σιόν



Νικητής ζευγαριού Βαντούζ – Ίντερ Τούρκου

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