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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρτμουντ: Προανήγγειλε τη μεταγραφή Καρέτσα με επικό VIDEO σε γυράδικο

ΚΑΡΕΤΣΑΣ
clock 11:00 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας  είναι ουσιαστικά παίκτης της Ντόρτμουντ, αφού το μόνο που απομένει είναι το τυπικό σκέλος της ανακοίνωσης.

Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας επιθετικός είναι εδώ και ημέρες στη Βεστφαλία, όπου πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του μέχρι το 2031.

Η παρουσίαση του Καρέτσα θα γίνει στις 16:00 ώρα Ελλάδας, όμως αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις είναι το επικό VIDEO της προαναγγελίας της μετακίνησής του από την Γκενκ.

Το όλο σκηνικό στήθηκε σε ένα γυράδικο, για να τιμηθεί το ελληνικό στοιχείο, με την πλοκή να θέλει δύο ανθρώπους να “τσακώνονται” για το σπουδαίο ταλέντο.

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