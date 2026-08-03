Ιταλία: Έχτισε ψεύτικο ρωμαϊκό αμφιθέατρο από τσιμέντο και χρέωνε τους τουρίστες 40€

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Σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών καταδικάστηκε στην Ιταλία ένας 69χρονος, ο οποίος είχε κατασκευάσει μόνος του ένα υποτιθέμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο και επί χρόνια χρέωνε τους επισκέπτες 40 ευρώ για να το δουν.

Ο Φράνκο Μαλέσο ισχυριζόταν ότι είχε ανακαλύψει το λεγόμενο Anfiteatro Marittimo Berico, ένα υποτιθέμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο κοντά στη Βιτσέντσα, έπειτα από κατολίσθηση το 2005.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, παρουσίαζε το μνημείο στους επισκέπτες ως ένα από τα «παλαιότερα και μεγαλύτερα αμφιθέατρα στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι είχε κατασκευαστεί το 393 μ.Χ.

Οι ιστορίες που συνόδευαν το «εύρημα» ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακές. Ο 69χρονος ισχυριζόταν ότι ο Ιούλιος Καίσαρας είχε περάσει από εκεί επιστρέφοντας στη Ρώμη από την Αίγυπτο μαζί με την Κλεοπάτρα, αλλά και ότι η Ιουλιέτα Καπουλέτι, η μυθιστορηματική ηρωίδα του Σαίξπηρ, είχε ζήσει σε παλιά εκκλησία της περιοχής.

Κατάφερε μάλιστα να πείσει τις τοπικές αρχές για την αυθεντικότητα του χώρου, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί σε τουριστικό οδηγό και εφαρμογή της Βιτσέντσα που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αμφιβολίες άρχισαν να εντείνονται το 2016, όταν αρχαιολόγοι που κλήθηκαν να εξετάσουν τον χώρο από τους Καραμπινιέρους διαπίστωσαν ότι το «αρχαίο» μνημείο περιείχε υαλοβάμβακα, κολόνες από πεπιεσμένο χαρτί, σοβατισμένους τσιμεντόλιθους και αγάλματα από γύψο, όλα κατασκευασμένα στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν επίσης ότι ο Μαλέσο είχε πρώτα ισοπεδώσει έναν λόφο και στη συνέχεια είχε κατασκευάσει εκεί το υποτιθέμενο αρχαιολογικό μνημείο.

Υπήρχε και ένα βασικό πρόβλημα με την ιστορία του Ιουλίου Καίσαρα: ο Ρωμαίος στρατηγός είχε πεθάνει περίπου τέσσερις αιώνες πριν από το 393 μ.Χ., τη χρονολογία στην οποία ο 69χρονος τοποθετούσε την κατασκευή του αμφιθεάτρου. Όσο για την Ιουλιέτα, η ιστορία του Σαίξπηρ συνδέεται με τη Βερόνα και όχι με τη Βιτσέντσα.

Ο Μαλέσο καταδικάστηκε για παράνομη οικοδόμηση, πλαστογράφηση έργων και κατασκευές χωρίς άδεια, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Ο δήμος Αρκουνιάνο διεκδικεί επιπλέον αποζημίωση 560.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπέστη οικονομική ζημιά εξαιτίας της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από Euronews

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