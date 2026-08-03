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ΚΡΗΤΗ

Δεκαπενταύγουστος: Διακοπές στην Κρήτη χωρίς… πανάκριβα δωμάτια – Πού θα τα βρείτε

Σητεία
clock 10:09 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αν δεν έχετε οργανώσει ακόμη τις καλοκαιρινές σας διακοπές, η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές, ακόμη και για τον ιδιαίτερα δημοφιλή Δεκαπενταύγουστο. Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, σε αρκετές περιοχές του νησιού εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα καταλύματα σε προσιτές τιμές.

Ξεχωρίζει κυρίως η ανατολική Κρήτη και ειδικότερα η Σητεία, όπου μπορεί κανείς να βρει δωμάτια με τιμές που ξεκινούν ακόμη και από περίπου 50 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τον τύπο του καταλύματος.

Η Σητεία αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ήρεμες διακοπές, όμορφες παραλίες και αυθεντική κρητική φιλοξενία. Το ενετικό φρούριο Καζάρμα, το γραφικό λιμάνι, οι παραδοσιακές ταβέρνες, αλλά και κοντινά αξιοθέατα όπως το φοινικόδασος του Βάι και οι παραλίες της ανατολικής Κρήτης, προσφέρουν πολλές επιλογές για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Αντίθετα, η εικόνα σε αρκετούς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς είναι εντελώς διαφορετική. Σε πολλές Κυκλάδες, όπως η Σίφνος, η Αμοργός και η Σέριφος, αλλά και στις Μικρές Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν το 90%-95%, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εύρεση διαθέσιμου δωματίου την τελευταία στιγμή.

Για όσους λοιπόν αναζητούν έναν οικονομικό και ποιοτικό προορισμό χωρίς να έχουν κάνει έγκαιρα κράτηση, η Κρήτη εξακολουθεί να προσφέρει αξιόλογες επιλογές ακόμη και στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου.

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