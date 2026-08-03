Συγκλονιστικό βίντεο - Άλογα τρέχουν μέσα στους καπνούς στα Μέγαρα για να σωθούν από τις φλόγες

Δραματικές είναι οι ώρες στη Δυτική Αττική, καθώς η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη προκαλώντας αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών, ενώ συγκλονιστικές εικόνες από το Κανδήλι δείχνουν άλογα να τρέχουν πανικόβλητα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα.

Στη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν σε απόλυτη επιφυλακή. Χρησιμοποιώντας βαρέα χωματουργικά μηχανήματα, προχωρούσαν ακατάπαυστα στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, επιχειρώντας με κάθε διαθέσιμο μέσο να μπλοκάρουν την πορεία της φωτιάς και να εμποδίσουν την περαιτέρω επέκτασή της προς κατοικημένες ζώνες.

Εκκενώσεις σε Κανδήλι και γύρω περιοχές

Οι προσπάθειες κατάσβεσης, βάσει της επίσημης ενημέρωσης από την Πυροσβεστική, εστιάζουν πλέον σε δύο βασικά σημεία: στον Άγιο Νεκτάριο και το Κανδήλι Μεγάρων. Η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την αποστολή επείγοντος μηνύματος μέσω του 112 στις 03:24 τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε σε άμεση απομάκρυνση όσους βρίσκονταν σε Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με ασφαλή προορισμό τη Νέα Πέραμο.

Μέσα σε αυτή την πύρινη κόλαση, ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από κάμερα του ΣΚΑΪ κατέγραψε τη δραματική στιγμή στο Κανδήλι, όπου τρία άλογα τρέχουν πανικόβλητα στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τη μανία της φωτιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ταξίδια στο εξωτερικό πλέον, μόνο με τη νέα ταυτότητα ή το διαβατήριο

Ακτοπλοΐα: Στήριξη 60 εκατ. ευρώ στον κλάδο με φόντο το υψηλό κόστος καυσίμων