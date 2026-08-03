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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κλήρωση Europa League: Μπενφίκα και Μπεσίκτας ανάμεσα στις υπoψήφιες αντίπαλους του ΟΦΗ

απονομη οφη
clock 10:08 | 03/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας ειναι μεταξύ των υποψηφιων αντιπαλων του ΟΦΗ στην κλήρωση των πλει οφ του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας.

Το πρωί της Δευτέρας (03/08) η UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ, με τον ΟΦΗ να μαθαίνει τους πιθανούς αντίπαλούς του στα playoffs του Europa League.Ο ΟΦΗ έπεσε στο δύσκολο υπογκρούπ με Μπενφίκα και Μπεσίκτας.

Θυμίζουμε ότι η κλήρωση αρχίζει στις 14:00.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα πλέι οφ της διοργάνωσης

Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ

Νικητής ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας

ΥΠΟΓΚΡΟΥΠ ΟΦΗ
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης του Europa League για να αγωνιστεί όμως στα πλέι οφ της διοργάνωσης θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει θα συμμετάσχει στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Conference League, στην κλήρωση (03/08/26) του οποίου θα μάθει και τον αντίπαλό του σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League είναι:

  • Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια
  • Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ
  • Ηττημένος ζευγαριού Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας
  • Λίλεστρομ

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