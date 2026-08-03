Φεστιβάλ Nova: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του, που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

Ένας Ισραηλινός επιζών της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου φέρεται να αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του, η οποία δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική ομάδα.

Ο 30χρονος Μπαρ Άσραφ βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στον τάφο της Λιρόν Μπάρντα, στο κοιμητήριο της Ελκανά στη Δυτική Όχθη, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη δολοφονία της στο φεστιβάλ Nova, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Jfeed. Ο 30χρονος έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο στήθος και, παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έμεινε να βοηθήσει τα θύματα της Χαμάς και έχασε τη ζωή της

Η Λιρόν Μπάρντα, 26 ετών, εργαζόταν στο μπαρ του φεστιβάλ, όταν ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στον χώρο, σκοτώνοντας 378 ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σημείο της επίθεσης για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της την καταγράφει να περιθάλπει τραυματισμένους παρευρισκόμενους. Ο πατέρας της, Άβι Μπάρντα, είχε δηλώσει στην Israel Hayom ότι της ζήτησε να φύγει από την περιοχή, όμως εκείνη αρνήθηκε, λέγοντας πως υπήρχαν τραυματίες που χρειάζονταν βοήθεια. «Αυτή ήταν η Λιρόν - θα με εξέπληττε αν συμφωνούσε να φύγει», είχε σημειώσει.

Terrible nouvelle…







Bar Asraf, 30 ans, survivant du massacre du Festival Nova, a mis fin à ses jours hier soir sur la tombe de sa petite amie.







Depuis le pogrom du 7 octobre 2023, au cours duquel sa compagne, Liron Barda, a été assassinée par le Hamas, Bar luttait contre une… pic.twitter.com/rO2Rn22EOa — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) August 2, 2026





Μετά τον θάνατό της, ο Άσραφ παρέμεινε κοντά στην οικογένειά της, επισκεπτόταν συχνά τους γονείς της και τιμούσε τη μνήμη της, σύμφωνα με τον Γαλλοεβραίο ακτιβιστή Ζερεμί Μπενχαΐμ, ο οποίος γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του 30χρονου μέσω ανάρτησης στο X.

Heartbreaking.







Bar Asraf took his own life yesterday after struggling with unbearable grief following the murder of his close friend, Liron Barda, at the Nova festival.







Liron managed the bars at the festival and gave first aid to the wounded until she was murdered.







Bar could… pic.twitter.com/WFHt4grmtL — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) August 2, 2026





Ο θάνατος του Άσραφ έρχεται σε λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αυτοκτονία ενός ακόμη επιζώντα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Τον Οκτώβριο του 2025, ο 28χρονος Ρόεϊ Σαλέβ βρέθηκε νεκρός μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο κοντά στη Νετάνια, δύο χρόνια αφότου είχε γίνει μάρτυρας της εκτέλεσης της συντρόφου του από μέλη της Χαμάς.

«Λυπάμαι πραγματικά. Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον πόνο», είχε γράψει στο τελευταίο μήνυμά του. Τον Απρίλιο του 2024 είχε επίσης αναφερθεί ότι σχεδόν 50 επιζώντες του φεστιβάλ Nova είχαν αυτοκτονήσει μέσα στους έξι μήνες που ακολούθησαν τη σφαγή.

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