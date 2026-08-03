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ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στο Ομάν -Ασφαλές το πλήρωμα

Στενά Ορμούζ
clock 09:09 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ότι ενημερώθηκε για περιστατικό που αφορά δεξαμενόπλοιο στη θαλάσσια περιοχή περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ, παραθαλάσσιας πόλης του Ομάν.

Σύμφωνα με την αναφορά της UKMTO, ο πλοίαρχος του πλοίου δήλωσε πως ακούστηκε έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από το δεξαμενόπλοιο.

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι το πλοίο και το πλήρωμά του δεν διατρέχουν κίνδυνο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

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