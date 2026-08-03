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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά σε ΙΧ στο πάρκινγκ του ΕΟΠΥΥ

ΙΧ
clock 10:24 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο πάρκινγκ του ΕΟΠΥΥ στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά περιορίστηκε πριν επεκταθεί, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα ή τραυματισμοί.

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