Αποκαΐδια και στάχτη στο Πόρτο Γερμενό: Το μέγεθος της καταστροφής σε εικόνες

Η φωτιά που ξέσπασε αρχικά στη Βοιωτία επεκτάθηκε με εφιαλτικούς ρυθμούς στη Δυτική Αττική, σαρώνοντας στο πέρασμά της το Πόρτο Γερμενό. Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δημιούργησαν εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, δυσχεραίνοντας το έργο των εκατοντάδων πυροσβεστών. Η πύρινη λαίλαπα κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς τους οικισμούς, οδηγώντας σε απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός του INTIME NEWS και του Δημήτρη Περιστέρη αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την πραγματικότητα της επόμενης ημέρας, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές για βιβλική καταστροφή. Δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτοκίνητα, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούσαν στο μέτωπο, υπέστησαν ολική καταστροφή. Ανυπολόγιστες είναι και οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Άγρια ζώα, όπως αγριογούρουνα, εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πύρινο κλοιό και εντοπίστηκαν νεκρά στους δρόμους. Η απόγνωση των κατοίκων είναι τεράστια, βλέποντας τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγες ώρες.

Το τοπίο γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή των Βιλίων μοιάζει πλέον με κρανίου τόπο. Οι άλλοτε καταπράσινες παρθένες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια, με τη μυρωδιά του καμένου να κυριαρχεί παντού. Το φωτογραφικό οδοιπορικό στις πληγείσες περιοχές αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση καταγραφή των τεράστιων ζημιών και την επείγουσα στήριξη των πληγέντων. Σε αυτό το δυστοπικό σκηνικό, η καταστροφή αποκτά ακόμη πιο τραγικές διαστάσεις, με το μέγεθος της οικολογικής και περιουσιακής τραγωδίας να συγκλονίζει.

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