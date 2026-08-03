Ρεύμα: Εκτόξευση της τιμής κατά 57,5% σε μια ημέρα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Με εκτόξευση της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος κατά 57,5% κάνει «ποδαρικό» ο Αύγουστος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, για σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 153,96 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 57,5% σε σχέση με χθες Κυριακή που ήταν στα 97,78 ευρώ.

Όσον αφορά τη διακύμανση για σήμερα, είναι χαρακτηριστικό ότι η χαμηλότερη τιμή είναι στα 0,01 ευρώ/MWh, αλλά μόλις για μία ώρα περίπου (από τις 10.30 μέχρι τις 11.30 το πρωί) με κυριαρχία των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, ενώ στη συνέχεια… εκτινάσσεται φτάνοντας μέχρι τα 300,86 ευρώ/MWh γύρω στις 8 το βράδυ όταν στο σύστημα έχουν εισέλθει για τα καλά οι μονάδες του (ακριβότερου) φυσικού αερίου.

Είναι ενδεικτικό της έντονης μεταβλητότητας και νευρικότητας που επικρατεί στην ενεργειακή αγορά, το γεγονός ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή 31 Ιουλίου καταγράφηκε η χαμηλότερη τιμή της προηγούμενης εβδομάδας, στα 89,96 ευρώ/MWh. Ακολούθησε το Σάββατο αύξηση κατά 3,34% στα 92,97 ευρώ/MWh και την Κυριακή νέα αύξηση κατά 5,17%, στα 97,73 ευρώ/MWh. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν συνήθως, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι τιμές αντί να πέσουν πήραν την ανηφόρα. Κάτι που ενδεχομένως οφείλεται και στις αυξημένες ανάγκες κλιματισμού κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Θα πρέπει να προστεθεί, πάντως, ότι την Παρασκευή οι ΑΠΕ κυριάρχησαν στο ενεργειακό μίγμα με ποσοστό 68%, ενώ το επόμενο διήμερο αν και κράτησαν τα πρωτεία κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα πέριξ του 60%.

Για σήμερα οι ΑΠΕ είναι και πάλι πρώτες, αλλά με ακόμη χαμηλότερο ποσοστό που φτάνει το 55,23%, ακολουθεί το φυσικό αέριο με 29,03% ενώ έπονται τα υδροηλεκτρικά με 8,78%, ο λιγνίτης με 4,73%, οι εισαγωγές με μόλις 1,56% και τέλος η αποθήκευση με 0,66%.

Το φυσικό αέριο

Αντίστοιχη νευρικότητα παρατηρείται και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, αν και μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί μια εκτόξευση της τιμής.

Έτσι, στο σημείο αναφοράς του TTF, με βάση το τελευταίο κλείσιμο της Παρασκευής 31 Ιουλίου, η τιμή για τα συμβόλαια παράδοσης τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στα 59,7 ευρώ/MWh, με ημερήσια αύξηση κατά περίπου 1%. Υπενθυμίζεται ότι η υψηλότερη τιμή για το τελευταίο διάστημα καταγράφηκε στις 24 Ιουλίου όταν έφτασε στα 63,7 ευρώ/MWh, για να ακολουθήσει μια σταδιακή αποκλιμάκωση μέχρι τα 57,8 ευρώ/MWh στις 28 Ιουλίου. Την επομένη ξεπέρασε πάλι το όριο των 60 ευρώ, στη συνέχεια έπεσε στα 58,4 ευρώ και την Παρασκευή κινήθηκε ελαφρά ανοδικά, πάνω από τα 59 ευρώ.

Έτσι και η αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται στον Αύγουστο εν μέσω πολυεπίπεδων προκλήσεων, αφενός λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας για το μέλλον του μετώπου στη Μ. Ανατολή που συνδέεται και με την εύφλεκτη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, αφετέρου λόγω των αντικειμενικά δύσκολων καταστάσεων στην αγορά δεδομένου ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη η αναπλήρωση των αποθεμάτων στις ευρωπαϊκές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

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