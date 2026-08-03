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ΚΡΗΤΗ

Μελωδική βραδιά στα Άνω Καλέσα με τη Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου

ΑΦΙΣΑ
clock 11:51 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά υπόσχεται να χαρίσει η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 21:00, στα Άνω Καλέσα, παρουσιάζοντας το μουσικό αφιέρωμα «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας». Ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τη θάλασσα, τα ταξίδια, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, την ελπίδα και τον έρωτα, με αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει το ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο.

Μέσα από αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το κοινό θα ταξιδέψει σε λιμάνια, καράβια και θάλασσες, σε ιστορίες ανθρώπων που έφυγαν, επέστρεψαν, ονειρεύτηκαν και αγάπησαν. Ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, μνήμες και συναισθήματα, που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τη θάλασσα και την ελληνική ψυχή.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δημοτικής Χορωδίας έχει η Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, ενώ τη χορωδία συνοδεύουν οι:

Ειρήνη Θεοφάνους – πιάνο

Άρης Κουτεντάκης – κιθάρα

Μπάμπης Κακεπάκης – λύρα

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